‘No pongo en riesgo mi libertad, soy una mujer de chamba’, señaló la cantante colombiana Milena Zárate negando las acusaciones de estafa, luego de la denuncia del empresario Jesús Núñez, quien la acusa de pertenecer a una organización criminal y de haberlo estafado con más de 160 mil soles.

“ No conozco a esa persona, siento que me están haciendo daño, ensucian mi imagen. Yo no le debo nada, no he hecho tratos con él, jamás me lo crucé ”, dijo Milena Zárate.

Luego, dijo que está asesorándose con su abogado. “Todo el mundo sabe que me gusta trabajar, nunca pondría en riesgo mi libertad, preferiría hacer onlyfans antes que ensuciarme las manos. Yo siempre agarro el camino más difícil, que es el del trabajo y el sacrificio . Soy la cabeza de mi familia y siempre estoy velando por mi hija. Por eso, vengo reuniéndome con mi abogado para las acciones que voy a tomar”, dijo la cantante.

LA DENUNCIA

Según el programa de Magaly Medina, la modelo es acusada ante el Ministerio Público de pertenecer a una banda de estafadores que se apropiaron de más de 160 mil soles con el cuento de la licitación del Estado, teniendo como cabecilla a Augusto Barrera, su expareja.

Todo comenzó cuando en mayo de año pasado, el pelotero le pidió prestado 160 mil soles al empresario del Rímac dedicado a la venta de mascarillas, para hacer unas compras de medicamentos para el Hospital de Tingo María, porque supuestamente la empresa de su hermana, Marie Barrera, ganó una licitación.

El futbolista le pidió a Núñez que haga los depósitos a nombre de la colombiana y este le dio el dinero en tres partes, un abono por 10 mil, otro por 20 mil y un último por 14 mil soles.

ESTÁ ILUSIONADA

La cantante colombiana Milena Zárate contó que está viviendo un bonito momento junto al tatuador Kalicho Mendoza, con quien viene saliendo desde hace unas semanas y lo califica como un ‘buen hombre’. Además, señala que está por lanzar un programa por redes sociales para apoyar a los emprendedores.

“Me está yendo bien, ahí vamos, creo que estamos en el camino correcto pero todo paso a paso. Aún no podría decir que tenemos una relación, pero cada día gana más puntos con todas las cosas que hace. En verdad, que con todo lo que me ha pasado en la vida voy muy despacio, no quiero volver a sufrir. Es difícil volver a confiar, pero con él (Kalicho) me siente bien, es un hombre bueno”, enfatiza la cantante Milena Zárate.

Pero hay muchas cosas que admiras de él…

Claro que sí, es un tipo muy emprendedor, muy chamba y eso me gusta. Además, también piensa como yo y vamos quemando etapas, conociéndonos mejor, considero que todo es un proceso. Él conoce mi carácter, sabe que soy una mujer independiente y se adapta a mi ritmo, me da mi espacio.

