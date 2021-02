NO SE SOPORTAN. Milena Zárate y Janet Barboza evidenciaron que no se llevan bien este martes, cuando la colombiana visitó el set de América Hoy para hablar de las parejas de futbolistas y no saludó a la ‘rulitos’ a su llegada.

Fue ‘Giselo’ quien notó el detalle y le preguntó a la ex de Edwin Sierra si no había saludado a su anfitriona. En ese momento le dijo ‘Hola Janet, cómo estás’, aunque después aseguró que no es doble cara. “Lo que pasa es que yo no soy hipócrita”, agregó dejando helada a la conductora.

Ethel Pozo intentó calmar la situación y Janet Barboza se le unió. “Por favor, además este es un programa con un ambiente de paz, de tranquilidad, de buena vibra. Estamos hablando de los hombres, de los futbolistas, y Milena parece que ha tenido un futbolista en su haber también o lo tiene, yo no sé”, indicó la ‘rulitos’.

Más adelante, cuando Milena Zárate se retiró del programa, Janet empezó a colocar fruta en un jarrón, detalle que también expuso ‘Giselo’. “El ambiente acá está cargado, hay mala vibra, el membrillo absorbe las malas energías... por cosas que pasaron”, dijo sin dar más detalles de su encuentro con la colocha.

TROME - Janet Barboza saca membrillos para alejar la ‘mala vibra’ de Milena Zárate