La colombiana Milena Zárate señaló que está volteando la página en su historia de amor con el futbolista Augusto Barrera ‘Tito’, pues no sería la primera vez que tiene una pelea por sus celos y no está dispuesta a vivir con esa intranquilidad e inseguridad.

“Es una persona importante y ha significado mucho en mi vida, pero no es la primera vez (de sus celos), ya ha venido pasando y he tratado de entenderlo por ser mi pareja. Pero me he puesto a pensar mucho en mis proyectos, como lo es la actuación, y cómo se pondría si tuviera escenas con alguien... porque no es la primera vez que me lo hace”, señaló Milena Zárate sobre su relación.

¿Qué ha pasado antes?

Mira, desde que entré al reality surgió el primer problema porque él (Tito) quería que mi bailarín sea gay o el más feo del mundo.

¿Cómo reaccionaste ante eso?

Yo no voy a dejar mis sueños por una persona, una pareja debe de apoyarte, pues cuando se acaba una relación qué me va a quedar. Si fuese al revés y me hubiera dicho tengo un contrato para jugar en China, pues lo felicito y veríamos la forma de vernos, pero no lo truncaría. Me duele porque no soy de palo.

Entonces, no ves una posibilidad de reconciliación...

No estoy dispuesta a dejar mis sueños y mi carrera por un hombre, a él los celos lo consumen.

¿Es cierto que saliste llorando de ‘América hoy’ cuando te mencionaron su nombre?

No fue así, simplemente no quería hablar de él y relacionarlo con un tema de relación tóxica.

CELOS EN ‘REINAS DEL SHOW’

Milena Zárate reveló en Reinas del Show que terminó con su novio Augusto Barrera. La colombiana aseguró que el futbolista sentía celos de su bailarín Oreikel Hidalgo y que, incluso, le hizo una escena propia de un celoso tras unos ensayos para el programa de América Televisión.

La bailarina y empresaria colombiana indicó que estaba atravesando un duro momento por el fin de su relación con el futbolista Augusto Barrera. Es que poco a poco los celos crecieron y su hoy expareja cada vez comprendía menos que ella esté bailando ahora con Oreikel en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“No quiere que baile con un bailarín que tiene la fama que tiene Oreikel, de mujeriego”, dijo Milena Zárate, afectada por la difícil situación que le toca afrontar en el plano amoroso. Una relación más que se desvanece por los celos.