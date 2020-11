Milena Zárate aseguró que su relación con el futbolista Augusto Barrera continúa firme, luego de que se especuló que habrían terminado.

“Estamos bien, cada uno está haciendo su trabajo, pronto cumpliremos tres meses de relación”, afirmó la colombiana.

¿Ustedes no tienen problemas de infidelidad?

No, desde el principio tuvimos las cosas bien claras, nos decimos la verdad en la cara y hay confianza. Él tiene la clave de mi celular y yo la de él, pero nunca se lo reviso porque no tengo la necesidad de hacerlo. Él es una persona que me ha demostrado mucha lealtad y no me da motivos para desconfiar. A estas alturas de mi vida pienso que quien te quiere engañar, así le revises el celular, le pongas GPS, si te la quiere hacer, te la va a hacer.

De otro lado, ¿cómo estás de salud?

Sigo con mi crisis, cambié de médico y estoy esperando unos resultados. Aun así, sigo trabajando muy duro con mis negocios y mi salón que inauguré en la segunda de Palao.