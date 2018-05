¿Milena Zárate encontró un nuevo amor? [VIDEO y FOTOS]

Milena Zárate reveló que tiene una persona especial en su vida, pero no se anima a oficializarla porque teme que le pueda fallar.

“Nunca estoy sola, siempre hay que tener alguien que te dé detallitos, que te alegre el corazoncito de vez en cuando. Existe una persona con la que salgo, no es del medio”, dijo Milena en el avant premiere de la película ‘Zona mortal’.



¿Por qué no oficializarlo?

Viví 8 años con una persona que nunca conocí, por eso voy paso a paso, aunque con quien salgo es un hombre bueno, me tomo mi tiempo, porque tengo miedo de que vuelvan a jugar conmigo. Edwin (Sierra) me dejó esa huella. (M. Casas)



