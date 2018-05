Milena Zárate se operó 7 veces la nariz para no perderla por un cáncer que padeció [VIDEO y FOTOS]

Milena Zárate siempre se ha mostrado ante la opinión pública y Chollywood como una mujer luchadora, capaz de hacerle frente a las adversidades de la vida gracias a su fuerte carácter y tremenda personalidad.



Sin embargo, muchos desconocíamos que Milena Zárate atravesó por una experiencia muy traumática durante su juventud relacionada a un cáncer a la piel tan agresivo que la dejó sin la mitad de su nariz.

En la secuencia ‘5 cosas que no sabías de mí’ del programa ‘En Exclusiva’ de Karen Schwarz, Milena Zárate contó, entre otras facetas desconocidas de ella, que el mal que padecía la obligó a practicarse hasta siete reconstrucciones nasales.



“Yo tengo siete operaciones de nariz. Me quedé sin la mitad de mi nariz debido a un cáncer que me dio muy jovencita. Yo he tenido que hacerme siete reconstrucciones para poder tener mi naricita de nuevo”, relató Milena Zárate.

Milena Zárate se operó 7 veces la nariz para no perderla por un cáncer que padeció

El cáncer a la piel que padecía Milena Zárate ya era de conocimiento público ya que en el 2015, durante su participación en ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, la cantante confesó que viajaba regularmente a su país para someterse a tratamientos.

