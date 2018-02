Milena Zárate está en paz con Edwin Sierra

La tormenta se disipó entre la bailarina Milena Zárate y el cómico Edwin Sierra. Y es que luego de que ambos se vieran en problemas por la pequeña hija que tuvieron juntos, ahora los padres separados están en mejores términos.

“Ahorita las cosas están mejorando, no como me gustaría, pero ¡a nada! A sus 47 años está madurando. Se está dando cuenta de que no es un chibolo y hay prioridades, como su hija de 4 años”, dijo Milena Zárate sobre Edwin Sierra.

“Por nuestra hija, podemos llevar una buena relación. Quiero que ella vea eso”, agregó la colombiana, quien inauguró su segunda tienda deportiva ‘Doble M’ en Gamarra.

Milena Zárate sigue disparando contra Edwin Sierra.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.