Milena Zárate contó que ya aclaró las cosas y limó asperezas con su pareja, el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera, luego de ser captado cenando con la cantante Thamara Gómez, a quien paseó en la camioneta de la colombiana.

Milena, ¿pudiste hablar con ‘Tito’ después del ampay?

Sí. Pudimos conversar, me mostró todo (conversaciones en el celular) y ya aclaramos las cosas.

¿Qué explicación te dio?

Él me había estado llamando (el día que lo ampayaron), pero no le contesté porque estaba ensayando para ‘El artista del año’. No me imaginé que me era para contarme, no le devolví la llamada porque también estaba molesta. En estos días le llegará una mercadería de China y le estaba diciendo a ella (Thamara) para que sea parte de la imagen.

Pero se te vio bastante fastidiada al ver las imágenes del ampay…

Me sacó de onda porque me cogió desprevenida. Fui al programa (‘Amor y fuego’) por otra cosa y me molestó bastante que no me haya dicho que lo grabaron.

Me imagino que ahora ya estará bien advertido y sabe que debe avisarte cualquier cosa…

Obviamente. Ya le dije: ‘Si ocurre al revés, ¿qué pasaría? ¿Cómo te pondrías si te llevan a un programa y pasan imágenes mías?’. Él más que nadie sabe el genio que tengo y lo desconfiada que soy.

¿Metes las manos al fuego por tu pareja?

No, por nadie. Confío en él porque nunca me ha dado motivos para desconfiar, pero eso me sacó de cuadro (las imágenes) porque nunca había pasado. Normalmente cada vez que hace algo me dice, no lo acompaño a sus reuniones, respeto su espacio, pero sí sé dónde y con quién está. Sin embargo, ya está todo aclarado y (el ampay) es un tema zanjado, es más, me va a acompañar a las grabaciones de ‘El artista del año’.