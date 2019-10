Milena Zárate: "A Pilar Gasca le gustan los viejitos con plata" | ENTREVISTA | FOTOS

Milena Zárate dijo que Pilar Gasca es muy inteligente al afirmar que no desea embarazarse de Edwin Sierra, pues solo le gustan los ‘viejitos con plata’.

Pilar ha comentado que por ahora no tiene pensado ser madre, a pesar de su larga relación con Edwin...

Bueno, creo que es muy inteligente la muchacha para no salir embarazada, no sé cuáles serán sus proyectos en la vida, lo poco que conozco de ella es que le gustan los ‘viejitos con plata’.

¿Aún le tienes bronca?

Para nada. Es más, hace poco Edwin me llamó a reclamarme por qué yo la estaba siguiendo y buscando en las galerías de Gamarra. Es totalmente falso, yo soy empresaria y ella solo es imagen de una marca de ropa bien fea.

¿No dejarías que tu hija comparta momentos con ella?

Para nada, ella dijo que mi hija era ‘algo insignificante’ y con ese concepto nunca dejaría que tenga un minuto al lado de mi gordita, no sé de qué podría ser capaz. Pero igualmente les deseo que sean felices.

A su vez, reconoció que el cómico se ha acercado un poco más a su hija. “Ahora la ve más seguido, pero no es un padre ejemplar, pues no se preocupa cuando está enferma ni la felicita cuando saca buenas notas en el colegio”, añadió.

