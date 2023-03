Milena Zárate afirmó que a Jonathan Maicelo es mejor tenerlo como amigo y solo las ‘pulpinas’ caen en sus redes. Además, dijo que Samantha Batallanos tampoco es una ‘perita en dulce’ y se juntaron el hambre y la necesidad.

Como se sabe, unos extrabajadores ‘echaron’ al boxeador y mostraron chats donde les pedía mujeres, a pesar de que supuestamente tenía una relación con la modelo Samantha Batallanos.

“Pero ¿quien le va a creer a Maicelo?, solo las ‘pulpinas’ le creen. Por eso hasta el día de hoy somos muy buenos amigos”, señaló.

¿Tú no caíste?

Yo lo conozco bastante bien, así que lo conservo como amigo.

Todos pensaban que había sentado cabeza con Samantha...

No, el hombre nunca deja de ser tramposo, eso es mentira, descansa, reposa un ratico y ya está. Los hombres como Maicelo no cambian. Mira, él es un gran hombre, recontra chamba, que es algo que admiro de él, pero como pareja no. Yo siempre he cuidado mucho esa amistad porque de haber querido, a lo mejor hubieran pasado muchísimas cosa, pero en todo el tiempo que compartí con Maicelo pude darme cuenta de muchas cosas y entendí que él es una gran persona y hay que conservarlo como amistad.

¿No crees que cambie?

No, creo que es un hombre que aún no sabe lo que quiere. Él es un hombre coqueto, que no se ata con nadie ni entrega sus sentimientos. Se deja llevar mucho por la pasión, por el momento y no mide las consecuencias de que a veces puede llegar a lastimar a personas que sí confían en él, que le dan su corazón.

¿Como Samantha?

Bueno, tampoco es que mi amiguita sea una ‘perita en dulce’. Creo que se juntó el hambre con la necesidad. Así que tampoco se la venga acá a dar de muy víctima porque para que Maicelo haya seguido con ella después de que salieron esas imágenes (besándose con Dulio Vallebuona), justamente es por eso que se llevan bastante bien. Entre congéneres se conocen.

Pero ella salió a decir que estaba decepcionada y no quería saber nada de Maicelo...

No sé. Creo que ella también estaba experimentando, viendo qué le funcionaba más.

Maicelo debe tener buen ‘floro’...

Él es una persona de la que te puedes enamorar muy fácil. Tampoco es que sea el papacito, pero tiene lo suyo. Te digo de verdad que puede enamorar a la mujer que él quiera, tiene potencial para hacerlo por su personalidad, pero es mejor tenerlo no como pareja sino como amigo.