Milena Zárate r espaldó a Adriana Quevedo tras su salida de Panamerica Televisión, donde conducía el programa ‘D’Mañana’, y criticó a Karla Tarazona y Melissa Paredes por ‘maletearse’ en ‘Préndete’ . Además , señaló que si las conductoras continún lanzándose ‘cuchillos’ al aire, pronto regresaría la anterior conductora.

Milena, Adriana comentó que fuiste una de las candidatas para acompañarla en la conducción de ‘D’Mañana’, antes del ingreso de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio...

Es cierto, hubo una conversación con la gerencia, les propuse un monto para trabajar y quedé a la espera. Nunca se llegó a un acuerdo.

¿Qué opinas de la polémica que se generó tras la salida de Adriana Quevedo del espacio?

La historia siempre tiene dos partes, pero lo que sí voy a decir es que el espacio, así le pongan el nombre que sea, está identificado con Adriana. Honestamente pienso que será difícil que el público se adapte a otras personas. Me cae bien Karla (Tarazona), pero ese ‘maleteo’ (con Melissa Paredes) es fatal, no trasciende. Estamos viviendo una situación difícil en el país como para ver cómo le lanzas un cuchillo a tu compañera, la gente no se divierte con eso. Creo que la manera en la que sacaron a Adriana no fue la correcta, pero al final, como se están dando las cosas, regresará más rápido de lo que pensamos.

¿Crees que Karla le hizo la vida imposible a Adriana?

Las veces que visité el programa no vi ese ambiente, pero si Rodrigo González hizo el comentario es porque algo debe ser cierto.

LOS DARDOS

Karla Tarazona y Melissa Paredes continúan mandándose fuertes indirectas desde que comenzaron la conducción del programa ‘Préndete’, emitido en Panamericana Televisión. En esta oportunidad, el magacín de espectáculos realizó una simulación del Miss Universo 2022, en donde Melissa y Karla eran las candidatas que se disputaban la corona.

Es así que Kurt Villavicencio realizó la primera ronda de preguntas, en donde debían definir que significa la palabra ‘mosca muerta’, algo que aprovecharon ambas para sacarte los trapitos sucios al aire. “Mosca muerta, dícese de aquella persona que, ante los presentes, pretende aparentar ser una persona muy amable, atenta y buena, pero detrás es un lobo disfrazado de oveja, y deseo la paz mundial”, respondió Karla.

La pareja de Anthony Aranda no se quedó callada y decidió responderle a su compañera: “Una mosca muerta dícese de la persona que se hace la linda, la buena, pero al parecer saca a todas sus compañeras de la chamba”, expresó en una clara referencia a la salida de Adriana Quevedo de Panamericana.

La ex de Rafael Fernández arremetió contra Paredes y dijo lo siguiente: “Mosca muerta, dícese de aquella persona que en las cámaras se hace la buena gente con el ex, pero en cámaras es otra historia”, lo que dejaría en claro que no se llevaría bien con Rodrigo Cuba, tal como lo ha hecho notar en varias oportunidades.

