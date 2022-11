En la gala anterior de ‘El Gran Show’ se anunció que habría una nueva competidora para el 12 de noviembre. La sorpresa de los competidores y el público fue cuando Milena Zárate hizo su entrada triunfal a la pista de baile.

La cantante llegó a ‘destruir’ a los demás concursantes del reality, ya que no son lo suficiente capaces en sobresalir en sus coreografías, según sus palabras. “Faltan esas ganas de lograr lo que quieres. Creo que hambre de triunfo. Más de uno ha venido a calentar el puesto ”, señaló.

De igual manera, mandó una indirecta a Facundo González, quien tiene la costumbre de aparecer semidesnudo en el programa. “No es suficiente sacarse el polito y mostrar sus abdominales. Facundo es guapísimo, eso no se niega” , aseguró.

De igual manera, le dijo a Gisela Valcárcel que el chico reality no siente nada por ella y solo lo hace para ganar. “F acundo te coquetea mucho porque sabe a dónde quiere llegar. No (te ama), Gisela. Tienes que tener cuidado. Mira a mí cuántos sapos he besado (...) Yo creo ahí debes aprovechar el momentico, darle tu gustico y ya. Es bueno de vez en cuando”, señaló.

Milena Zárate aplaude a Melissa Paredes y al ‘Gato’ Cuba

Milena Zárate comentó sobre la reciente unión entre Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quienes realizaron una gran fiesta para su hija. “Me parece perfecto que hayan compartido con su hija, eso debió pasar desde el inicio pues lo más importante es su hija y por ella, se van a ver las caras toda la vida”, indicó.

