Milena Zárate reveló que existió un ‘flirteo’ con Jonathan Maicelo e incluso se animó a señalar que el boxeador es su tipo de hombre, sin embargo, aclaró que jamás ha pasado algo entre ellos porque sabe de qué pie cojea.

“Hubo su flirteo, pero no pasó a mayores o cosas de que se pueden imaginar”, expresó Zárate en el programa ‘Mujeres al mando’.

Milena, se ve que Maicelo es un hombre ‘entrador’, ¿cómo se dio el coqueteo?

Somos muy amigos, pero en algún momento me empezó a molestar diciéndome que iba a ser algo suyo, sin embargo, nunca permití que nuestra amistad se llegue a quebrar por algo de un momento.

¿Sentiste atracción por él?

Claro. Siempre me ha parecido un hombre muy atractivo, sexy y fuerte. Me gusta ese prototipo de hombre que se ve maloso, me encanta su personalidad, su historia y cómo se ha hecho en la vida. Me gusta lo protector y trabajador que es, pero nosotros no estamos hechos para ser pareja. Soy una mujer de carácter fuerte y las cosas no funcionarían.

¿Por qué no hubieran funcionado las cosas?

Sé de qué pie cojea, no duraríamos y nuestra amistad se iría al tacho. Se lo dije por más que pueda decir o prometer algo. Las cosas no iban a durar y lo que menos quiero es terminar jalándome los pelos con él o agarrándole un resentimiento.

¿Maicelo prometió que iba a cambiar por ti?

Tú sabes que cuando un hombre quiere conseguir algo de una mujer le puede decir hasta misa, hasta cura se vuelve. Pero nunca se ha dado algo más entre nosotros. Nos llevamos superbién y hay una buena relación, pero como amigos.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González ‘chotea’ bailar con Elías Montalvo en TikTok: “Aterriza, aquí tú no das órdenes”

¿Cerrando ciclos? Elías Montalvo sortea EN VIVO sus camisetas de EEG porque “nunca más las usará”

Elías Montalvo tras no ser renovado en EEG: “Siempre se han visto modelos, chicos altos y creo que no no cumplo con las condiciones”