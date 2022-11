En el año 2014 salió a la luz el polémico caso de infidelidad protagonizado Greyssi Ortega y Edwin Sierra, el cual fue portada de los principales diarios. Ahora que Milena Zárate perdonó a su hermana, habló otra vez del tema.

Esto ocurrió durante el programa ‘Hablemos de belleza’, en el cual la colombiana fue invitada y aprovechó para confesar que no fue fácil para aceptar que su hermana la traicionó: “Tú crees que yo que críe una persona desde los tres años, que le di comida, que le di hogar, que le di trabajo, que le di amor, que le di estudio, que la traté como mi propia hija, que amaba y que adoraba; y que daba la vida por esa persona. Y que me pago de la peor manera, me destruyó el alma, me lastimó de tal manera, que no tengo una explicación para eso”.

Pese a que la perdonó meses atrás y que comparten momentos juntas, Zárate indicó que el estar con su hermana no volvió a ser igual, ya que la confianza que le tuvo alguna vez se perdió: “Tú crees que pondría las manos al fuego por alguien. Yo ya la perdoné y ese dolor creo que va a durar para toda la vida”, expresó la empresaria.

Milena Zárate: “Dalia Durán tiene dependencia emocional con John Kelvin”

La cantante Milena Zárate afirmó que la cubana Dalia Durán sufre de dependencia emocional y por eso aceptó ir a cenar con John Kelvin, tal como se ha visto en las últimas horas. Además, espera que pueda seguir con su tratamiento psicológico para que se recupere y no vuelva a tener una relación con el cumbiambero.

“Ella es una chica muy trabajadora y una madre luchadora, pero tiene dependencia emocional de John Kelvin. De otra forma no se entiende por qué fue a cenar con él, ojalá que siga con sus terapias psicológicas porque será la única manera de superarlo. Todo hace indicar que podrían volver a retomar su relación, pero eso solo le haría daño a todos en su familia, a ellos, a sus hijos”, indicó confundida Milena Zárate.

