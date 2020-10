Milena Zárate defiende su amor con futbolista chibolo: “Augusto ya come de su mano"

Por: Deyanira Bautista

Milena Zárate aseguró que está viviendo una bonita relación al lado del futbolista Augusto Barrera, a quien solo le lleva siete años de edad.

“Estoy muy feliz, ya tenemos un tiempo prudente (de enamorados), conozco a su familia y él la mía. Estamos yendo despacio, aún no tenemos planes de casarnos, pero es algo serio. A él le gusta jugar fútbol, pero tiene su empresa de artículos médicos y de cosmetología. Es un hombre hecho y derecho, sabe lo que hace y es muy trabajador”, sostuvo.

Publicaste un video donde se te ve ‘marcando territorio’ y a él muy ‘chibolito’…

Tiene treinta años y ya come con su mano (ríe). Voy a cumplir 37 años este mes y creo que no es mucha la diferencia, cuando hay la madurez suficiente las cosas pueden fluir. Tampoco me voy a meter con un chibolo de veinte.

¿No tiene fama de ‘jugadorazo’?

No pongo las manos al fuego por nadie, pero puedo decir que es un hombre bueno y considero que no me hará daño.

¿Ya conoce a tu hija?

Sí, y mi hija le ha tomado cariño. Jamás voy a oficializar a una persona si mi niña no la aprueba, para mí es importante su opinión. Tienen buena ‘química’ y le dice ‘Augusto’.

¿Edwin se ha incomodada por este acercamiento de su hija con tu pareja?

Si a él le incomoda algo me lo hará saber.

¿Cómo te va en el trabajo?

Bien, voy a lanzar mi nueva colección de ropa deportiva e inauguraré mi salón de belleza en la segunda de Palao (San Martín de Porres).