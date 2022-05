Milena Zárate respalda a Néstor Villanueva

La cantante colombiana Milena Zárate afirmó que no tiene problemas en trabajar con Néstor Villanueva, quien ha sido señalado por diversas personas de la farándula de haber ejercido violencia física y psicológica contra su esposa Florcita Polo. Ambos participan en el rodaje de la serie ‘Rivera, el protector’, que es protagonizada por Gerardo Zamora.

“Sí, Néstor (Villanueva) también está participando en la serie y no lo está haciendo mal, me he quedado sorprendida con su trabajo. Creo que todos tienen derecho a crecer y desarrollarse, a tener una segunda oportunidad en la vida... y bueno, ahora está debutando en la actuación”, señaló Milena Zárate.

¿No te parece mal que tras el escándalo en el que se encuentra envuelto se haya sumado a la serie?

No, porque lo hace bien, él es una persona talentosa. Pero claro, si en algún momento se comprueban las cosas que dicen, si Florcita hace una denuncia oficial y es sentenciado, pues tendrá que pagar ante la justicia como cualquier otra persona.

¿Y cómo se encuentra Néstor, cómo lo has visto?

Solo nos hemos cruzado una vez para realizar alguna escena y lo he visto muy concentrado, muy pendiente de su trabajo. Luego, nuestros personajes no se cruzan en la historia. Como digo, lo veo trabajando muy profesionalmente.

“AMENAZÓ A FLORCITA CON UN CUCHILLO”

Hace unos días, Paloma de la Guaracha reveló más episodios de maltrato entre Néstor Villanueva y Florcita Polo. Según detalló, el cumbiambero correteó a la hija de Susy Díaz con un cuchillo.

“Él quiso agredir a Flor con un cuchillo dentro de la casa. Vino todo furioso le correteó, gracias a Dios no la alcanzó”, narró para las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Asimismo, indicó que una vez Florcita intentó ponerse “sexy” para Néstor, pero que él terminó por insultarla. “Hacía todo lo posible para ponerse sexy, ponerse un baby doll, pero él qué hacía ¿Qué haces así? Pareces una pu... ¿Qué estas caliente? Vaya a dormir con tus hijos y la botaba del cuarto. La trataba como cualquier cosa”, agregó.

En otro momento, la ‘Kardashian del Óvalo de Santa Anita’ manifestó que no cree en el supuesto sufrimiento de Néstor Villanueva y recalcó que paraba molesto.

Incluso, afirmó, que los hijos de Floricita y Néstor fueron afectados por convivir en violencia. “El mayorcito agrede a su mamá ¿por qué lo hace? Porque ha visto todo lo que le hizo el papá a Flor”, aseguró Paloma de la Guaracha.

