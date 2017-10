Milena Zárate se ríe de Mónica Cabrejos [VIDEO]

Milena Zárate regresó de su viaje a Colombia y desmintió haber recibido una notificación judicial por parte de Mónica Cabrejos, quien aseguró que la demandará por difamación tras asegurar que ‘vendía su cuerpo’.



“Tomo las cosas de quien vienen... hasta en las demandas. No me ha llegado ninguna notificación, y no tendría por qué”, manifestó Milena Zárate.



Pero Mónica dijo que procedería penalmente...

Eso (de las demandas) se llama ganas de ‘figuretear’, yo solo la miro y me río.



Cabe mencionar que Milena Zárate le pidió disculpas a Mónica Cabrejos, en el programa ‘Espectáculos’ de Latina, después de señalar que ‘vendía su cuerpo’.



Sin embargo, la comunicadora decidió iniciar un proceso judicial al considerar que había dañado su honor. (L.Gamarra)



Continúa la 'bronca' entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate