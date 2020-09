Por: Eric Castillo

La cantante Milena Zárate aclaró que el futbolista Augusto Barrera (28), con el que se le viene involucrando, no es un chibolito. “Augusto no es un chibolito, no soy una robacunas. Yo no tendría paciencia para estar con alguien tan jovencito, pues quien con niños se acuesta amanece mojado”, señaló la colombiana.

Algunos están comentando que le sigues los pasos a Melissa Klug...

Por Dios, nada que ver. Augusto no es un bebé. Además, es una persona con proyección a futuro porque es empresario, el fútbol es solo un hobby en su vida.

Hace poco afirmaste que estabas solterita...

Claro, y sigo estando solterita. Estoy conociendo a una persona muy chévere, muy lindo. Lo que más atesoro en la vida es la tranquilidad, la paz y ahora la tengo. Creo que todo el mundo sabe cómo ha sido mi vida, que he tenido etapas que han sido un infierno y no solía confiar en los hombres.

¿Hay un cambio en tu vida?

Gracias a Dios, hay cosas positivas que me hacen mirar la vida de otra forma.

Además, te has ido a disfrutar las playas del norte...

Siempre hace falta un poco de relax después de tanto trabajo, y dejar el frío de Lima por el sol de Piura.

PREPARA DEMANDA

Tras conocer que Richard Swing le dijo ‘mentirosa’, Milena Zárate reiteró que lo demandará por difamación.

“Es un tipo despreciable. Yo estoy juntando todas sus declaraciones porque lo demandaré por difamación. Es una persona hambrienta de fama, de querer figurar. No voy a permitir más abusos, porque yo he trabajado toda la vida, nunca me he acostado con nadie por plata”, agregó la cantante.