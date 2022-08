Milena Zárate se pronunció en sus redes sociales tras el enfrentamiento mediático entre Samuel Suárez y Janet Barboza. La colombiana criticó duramente a la rulitos por sacarle en cara a Samu que lo apoyó económicamente cuando estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte.

“Me parece súper bajo y muy canalla que alguien pueda llegar a sacar en cara algo que hizo en su momento por caridad o por el motivo que sea, como muchos artistas lo hemos hecho. Nosotros somos figuras públicas, por esto estamos expuestos a que todo el mundo nos critique. Así como hay opiniones tan desatinadas que ella ha tenido hacia mí, así como positivas, pero esto que ha hecho es algo bajo y miserable” , dijo la cantante.

Asimismo, le mostró todo su apoyo a Samuel Suárez y consideró que son diferentes las opiniones a las difamaciones. “Samuel está en todo su derecho de exponerla (a Janet Barboza) porque hay que hacernos respetar. Esta señora no está blindada y pertenece al mundo del espectáculo”, aseveró.

Por otro lado, Milena Zárate aseguró que sale a defender a Samu porque es su amigo y respeta su trabajo. “Esta señora le dice que gracias a ella salvó su vida y no es así. Hubieron muchos artistas que apoyamos no porque su familia nos lo pidió, fuimos un entorno cercano a él que lo apoyamos en ese momento que estaba en coma. Él no pidió nada, los que dimos fue porque nos dio la gana. Fue una amiga muy cercana a él la que nos empezó a llamar ”, contó la colocha.

Finalmente, calificó la actitud de Janet Barboza como de lo más ridículo y bajo. “No me parece que le saquen en cara algo tan ordinario, tan huachafo, tan de mal gusto y que pinta de cuerpo entero la clase de persona que puede llegar a ser”, indicó indignada.

