La colombiana Milena Zárate ha resurgido como el ave fénix tras su ruptura con Augusto Barrera, quien terminó la relación por celos hacia el bailarín Oreikel de Reinas del Show. En su última presentación del programa de Gisela Valcárcel obtuvo una calificación perfecta tras su performance en ‘Noche de vedettes’.

“Creo que me hace bien la soltería (risas). Te puedo decir que me siento más fuerte, es inevitable llegar a quebrarme por cosas que me han pasado porque tengo muchos sentimientos a flor de piel, pero esto me hace más fuerte”, dijo con la voz entrecortada a ‘Reinas del Show’.

La expareja de Edwin Sierra reveló que le ha agradecido a la popular ‘señito’ por darle la oportunidad de participar en su programa. “Tengo ahorita mi mente muy ocupada y tengo mi trabajo, no sé cómo estaría anímicamente”, sostuvo.

“Yo creo que de las adversidades hay que sacar lo mejor y sacar más garra y fortaleza porque cuando tenemos hijos no tenemos el tiempo de malgastar en tristeza ni nada, con fe siempre para adelante”, agregó.

Respecto a la presentación de la retadora Gabriela Herrera, quien la mandó a sentencia junto a Carla ‘Cotito’ Rueda, cuestionó que una persona que solo se tiene que aprender una coreografía y que además es bailarina profesional compita con las concursantes.

“Es bailarina profesional, a eso se dedica y obviamente hay una desventaja porque ella se encargó una semana de ensayar una coreografía, nosotras no, nosotras hemos tenido que ensayar dos coreografías durante la semana. Ella viene fresca, nosotras no, venimos con lesiones, ayer incluso me lesioné la muñeca, nos venimos esforzando por 8 semanas”, dijo.