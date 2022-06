FUERTE. Milena Zárate compartió videos de su presencia en el primer concierto que ofreció su compatriota colombiana Karol G en Lima. La cantante se declaró su fan y aunque disfrutó del show, reveló que tuvo inconvenientes antes de ingresar pues fue todo un caos.

Según contó, la colombiana llegó horas antes del show de la ‘bichota’, pero se decepcionó ante la falta de organización en los exteriores, así como la ausencia de efectivos policiales y la cantidad de robos en el lugar.

“ Acabo de salir del concierto de Karol G, estuvo buenísimo y les cuento también que fue una sorpresa que me dieron. Sorprendidísima, pero feliz ”, inició diciendo Milena Zárate sobre la primera fecha de Karol G en el Perú.

Tras esto se animó a dar recomendaciones para las personas que acudirían al segundo concierto, realizado el último domingo 5 de junio en la Costa Verde. La cumbiambera pidió tener cuidado.

Milena Zárate advierte robos en concierto de Karol G

“Lleguen temprano, ubíquense bien en la cola, van a tener que esperar un montón. Tengan cuidado porque no hay rejas, no hay separación, por una sola cola entra todo el mundo . Hoy se hizo un desorden, la gente se estaba pisando encima del otro, se colaban. Una desorganización. Literal, estaban robando, no había policías . Qué pena que se haya dado así, pero gracias a Dios el concierto estuvo superbacán”, puntualizó.

Karol G se robó el corazón de todos los peruanos

Karol G cerró su última presentación en nuestro país, con el coro de sus cientos de fans eufóricos que le pedían no dejar el escenario y le gritaban ‘Bichota, te amamos, regresa pronto’.

Karol G arrancó su presentación con ‘Sejodioto’, y minutos después se escuchó ‘Mi cama’ y ‘Ay Dios mío’, que enloqueció a sus ‘bichotas y bichotos’, que lucían pelucas de color verde-turquesa. ‘El barco’ y ‘200 copas’ no faltaron en el setlist, el final fue con ‘La Tusa’ y su último tema ‘Provenza’.