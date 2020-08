Por Eric Castillo

La colombiana Milena Zárate dijo sentirse como pez en el agua contando sus experiencias y aconsejando a otras mujeres sobre los hombres mentirosos e infieles, y ratifica que éstos nunca cambian. Además, se ríe al conocer que Pilar Gasca confía en su expareja, Edwin Sierra, y que nunca le pondría un ‘GPS'.

“He recibido cientos de mensajes de mujeres contándome sus casos y pidiéndome consejos de cómo atrapar a un infiel. A mí me faltan veinte tornillos en la cabeza, no soy una especialista y solo les cuento mis experiencias... pero muchas quieren saber hasta los secretos del WhastApp. Las mujeres debemos aprender a quitarnos la venda de los ojos y ser conscientes de que los infieles y mentirosos no cambian. Por más que juren amor eterno, siempre tropiezan con la misma piedra”, cuenta.

Hace unos días Pilar Gasca comentó que no necesita ponerle un GPS a su pareja, Edwin Sierra. ¿Le darías un consejo?

En la vida ni uno mismo se llega a conocer completamente, y es difícil conocer a otros. Tampoco me atrevería a darle un consejo, pero en términos generales ni un GPS sirve ni es garantía de nada con un hombre infiel.

¿O quizás existen esas mujeres que no quieren dar cuenta de las infidelidades?

Quizás, no les conviene darse cuenta de las infidelidades, es distinto. Hay mujeres que no sienten amor al chancho sino al chicharrón.

¿La vida te ha golpeado?

Mucho, pero he aprendido. No se necesita de un hombre para ser feliz, es mejor estar sola antes que vivir infeliz.

Richard Cisneros ha comentado que te envió una carta notarial...

Ese muerto no me interesa cargarlo, ya se acabaron sus cinco minutos de triste fama. Hasta ahora no tengo ninguna notificación, mi abogado no me ha dicho nada.