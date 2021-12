La colombiana Milena Zárate contó que en Navidad le gusta reunir a su familia y disfrutar de buenos momentos, sobre todo para agradecer que tiene salud y trabajo para sacar adelante a su hija. Por ello, vestida como una sexi Mamá Noela nos cuenta qué pedirá en estas fiestas.

”Me encanta la Navidad y mi hija también la disfruta mucho, por ello convocamos a toda la familia para disfrutar de buenos momentos. Por ejemplo, en casa siempre cocino pavo relleno o chanchito. Luego, a la medianoche, nos reunimos al pie del árbol para abrir los regalos, pues mi pequeña tiene ocho años, pero aún cree en Papá Noel”, comenta Milena.

¿Tú también eras así?

Pues sí, creí en Papá Noel hasta los diez años y siempre hacía mis cartas con mis pedidos, y había Navidades en que no se cumplían.

¿Ahora qué le pedirías?

Uyyy, Papá Noel se quedaría arruinado con mi lista, ja, ja, ja. Fuera de bromas, estoy muy agradecida con Dios y la vida, porque tengo salud y pasaremos Navidad todos completos, pues en muchos hogares les falta alguien querido. Son años duros, pero seguimos adelante. Es más, a pesar de la pandemia, este año no me he enfermado y he trabajado parejito.

Y te lucirás como una sexi Mamá Noela…

Yo siempre soy sexi, así natural… no soy una ‘femme fatale’, pero tengo lo mío, como dicen ‘aún levanto polvorín’, ja, ja, ja. Las mujeres tenemos que aprender a querernos, a aceptarnos tal como somos, sino cómo pretendemos que nos quieran bonito.

¿Qué mensaje le dejas a los lectores de Trome por Navidad?

Desearles a todos una feliz Navidad, que aprovechemos esta fiesta para reunirnos con los seres queridos y compartir buenos momentos, que también sirva como reflexión y que no todo es lo material.