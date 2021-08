Tras la renuncia de Allison Pastor a “Reinas del Show”, a una semana de la gran final, una de las participantes del programa‪, Milena Zárate, lamentó su inesperada ausencia, pero a la vez le dio varios consejos a la esposa de Erick Elera. “Allison es una competidora muy fuerte y de hecho me hubiese encantado que estuviera en la final con nosotras, pero ella tendrá sus razones de su decisión de abandonar la competencia. Creo que el que se mete a un programa como ‘Reinas..’, o cualquier otro reality, sabe que estás expuesta a muchas cosas, a las críticas, y si ella no está preparada para recibirlas, tampoco está lista para ganar”, dijo.

Para la colombiana, Pastor antes de ingresar al programa de baile debería haber analizado a qué reto personal estaba ingresando. “Ella tiene que madurar, debe aprender que está en televisión, que no es precisamente una oficina, en la televisión se viven muchas experiencias cuando expones tu cara al público, y debes estar dispuesta a aceptar todo tipo de críticas porque eres parte de ese mundo. Yo sé que hay gente que me quiere, otra que me odia, seguidores que me admiran y otros que les caigo pesada. No soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, agrega.

Zárate tiene altas aspiraciones y está convencida que se llevará la corona de “Reinas del Show”. “Desde que he entrado a la competencia me veo como la reina y siempre me he sentido muy apoyada y agradecida con el programa, porque en estos tiempos, tener una ventana como artista, y un trabajo, que mucha gente no lo tiene, es para agradecer y mucho más cuando además te gusta lo que haces. No todas las críticas van a ser buenas, pero son necesarias, por eso vuelvo a decirle a Allison que si no está preparada para este tipo de retos, si es que le falta correa, que siga en lo suyo como deportista”.

LISTA PARA LA FINAL

La última participación de Milena Zárate fue algo accidentada, se le partió el taco de su zapato, se le cayeron las pestañas y las extensiones, pero pudo superar los inconvenientes y superó en “La Sentencia” a Carla Rueda. “Estoy agradecida con la gente que ha votado por mí, no me lo esperaba, nunca nos debemos dar como ganadores, cualquier cosa puede pasar y nunca habrá un competidor pequeño. En la final voy a tratar de sorprender y para eso estoy ensayando duro y parejo”, finaliza.

