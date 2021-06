La cantante colombiana Milena Zárate afirmó que su relación con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera se encuentra muy fortalecida, a pesar, de que hace unos días él fue ampayado cenando con la cumbiambera Thamara Gómez, en un restaurante de San Miguel y posteriormente, la trasladó en su camioneta. Es más, ambos estuvieron juntos viendo el partido que jugaron las selecciones de Perú y Colombia, el pasado jueves por las Eliminatorias mundialistas.

“Actualmente estamos bien, la relación crece día a día, estamos fortalecidos, juntos y fuertes. Eso del ampay quedó en el pasado, es una historia cerrada y no nos complica para nada... por eso, estamos haciendo nuestras vidas sin problemas, disfrutando y con planes para el futuro”, enfatizó Milena Zárate.

Han compartido en sus redes sociales que estuvieron juntos viendo el Perú ante Colombia...

Sí, fue a la casa entusiasmado y terminó desconsolado con la goleada. Sobre todo porque en casa éramos cinco colombianos y gritamos todos los goles. Al final, lo tuve que apapachar para que no esté tan triste.

CARA A CARA CON THAMARA

Hace unos días, Milena comentó que espera encontrarse con la cumbiambera Thamara Gómez y aclarar su ‘salida’ con Tito Barrera.

Comentaste que aún queda una pequeña incomodidad por el ampay… ¿Crees que tienes un pendiente con Thamara y necesitas aclarar las cosas con ella?

Vi las declaraciones que dio (sobre el ampay), es fácil minimizar los sentimientos de la otra persona cuando no estás en su ‘pellejo’. A mí me gustaría saber cómo se hubiera sentido ella si fuera al revés. Ella es una chiquilla que quizá no ha vivido las cosas que viví para que hable así tan ligero. Una se tiene que poner en el papel del otro para asumir las cosas, pero este mundo donde nos desenvolvemos es un pañuelo y en cualquier momento me voy a tener que ver las caras con ella.

Quizá podrían coincidir en algún evento o canal de televisión…

De todas maneras. No tendría por qué correrse, si se corre será por algo, qué pecado guardo. En algún momento nos tendremos que vernos para conocernos porque a ella no la conozco ni ella a mí. Además, para aclarar las cosas también. En cualquier momento se va a dar la oportunidad de poder cruzarnos.

Thamara ha dado que hablar a raíz que ha sido captada dando ‘privaditos’… ¿Qué te parece que incumpla las normas establecidas por el gobierno?

Es una chiquilla inmadura. Vi que dijo que lo hacía porque el gobierno no nos ayudaba, pero ni yo lo hago siendo empresaria. No creo que ella (Gómez) tenga más responsabilidades que yo, que soy ama de casa, cabeza de familia, empresaria, mamá y cubro todos los gastos de mi casa. Jamás voy a exponer mi vida y la de los míos por un poco de plata. Durante la pandemia me puse a vender cosas por redes sociales, eso es amar a una familia y tener responsabilidad.

