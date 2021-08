A poco de celebrar su primer año de relación sentimental con el futbolista Augusto Barrea, la colombiana Milena Zárate admitió que la idea de consolidar su romance, con una ceremonia matrimonial, todavía es una posibilidad lejana, aunque precisó que si es una conversación que ha tenido con su pareja.

“Ahora estamos tranquilos, a punto de celebrar el primer año, todo bien. ¿Matrimonio? Yo creo en el amor pero, en realidad, no me visualizo aún formando esa familia. Sí lo hemos hablado, pero por ahora no. Yo pienso primero en proyectarme, en crecer, creo que ahora sería muy apresurado”, reveló la colocha.

“LESLIE ES PICONA”

Leslie Moscoco y Milena Zárate, en las grabaciones de "Mi mamá cocina mejor que la tuya".

De otro lado, visitó el set de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, junto a la actriz cómica Leslie Moscoso, y comentó que la pasó excelente, pues preparó un plato peruano que jamás en la vida había hecho a pesar de todos los años que ya lleva radicando en nuestro país.

“En este espacio tuve la oportunidad de conocer un poco más a Leslie y me parece una persona muy competitiva y muy picona, y yo también lo soy. Entonces, nosotras no somos polos opuestos, somos igualitas, hubo un choque fuerte, pero todo salió bien”, remarcó.

¡No te pierdas “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, mañana a las 7 de la noche, por América Televisión!

