La colombiana Milena Zárate contó que vivió momentos de terror cuando un camión impactó su camioneta porque se le vaciaron los frenos y se encontraba con su menor hija.

“Estoy un mar de nervios, vengo con mi gorda y este carro de allá (camión) nos acaba de estrellar por atrás, el miedo más terrible es que nos dice que se le vaciaron los frenos, de verdad yo estoy supernerviosa, pero estamos bien”, comentó Milena muy asustada.

A PUNTO DE CUMPLIR UN AÑO CION SU NOVIO

La colombiana Milena Zárate señaló que está pensando hacerse un tatuaje simbólico con su pareja Carlos Mendoza, con quien la próxima semana cumplirá su primer año de relación amorosa.

“No me tatuaría el nombre de mi pareja, esas cosas no me gustan, él no me ha pedido que me tatúe su nombre pues él es tatuador y sabe que esas cosas traen mala suerte en la relación. Sin embargo, deseamos hacernos algo simbólico para los dos, eso sí lo haremos”, sostuvo Zárate.

“(¿Será un tatuaje simbólico por su primer aniversario de relación?) Sí, pero será un símbolo, nombres no queremos ni lo haríamos, así que estamos buscando algo bonito para tatuarnos”, reveló.

TE PUEDE INTERESAR