Milena Zárate recordó en el programa ‘D’Mañana’ que sufrió de cáncer de piel, motivo por el cual tuvo que someterse a 7 operaciones para reconstruir su nariz, porque había perdido parte de este órgano a causa de la enfermedad.

La cantante colombiana señaló que, por varios años, estuvo en un proceso de reconstrucción de nariz y que, por poco, la pierde debido a esta delicada enfermedad.

“ A mí me hicieron la nariz 7 veces, porque a mí me dio cáncer de piel, por ende yo perdí parte de la nariz, en toda el ala del lado derecho, la perdí por completo y he estado en reconstrucción por mucho tiempo para que me quedara mas o menos similar, porque es una enfermedad bien complicada, porque si no lo hacía podía perder esa parte”, comentó Milena Zárate.

TROME - Milena Zárate recuerda que padeció de cáncer de piel (Video: Panamericana TV)

APOYA A NÉSTOR VILLANUEVA

Milena Zárate afirmó que no tiene problemas en trabajar con Néstor Villanueva, quien ha sido señalado por diversas personas de la farándula de haber ejercido violencia física y psicológica contra su esposa Florcita Polo. Ambos participan en el rodaje de la serie ‘Rivera, el protector’, que es protagonizada por Gerardo Zamora.

“Sí, Néstor (Villanueva) también está participando en la serie y no lo está haciendo mal, me he quedado sorprendida con su trabajo. Creo que todos tienen derecho a crecer y desarrollarse, a tener una segunda oportunidad en la vida... y bueno, ahora está debutando en la actuación”, señaló Milena Zárate.