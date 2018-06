Milena Zárate superó enfermedad por su hija: "Pensé que me iba a morir"

La colombiana Milena Zárate creyó que iba a morir después de sufrir una fuerte crisis bronquial, que se agravó con el estrés que padece.

“Pensé que me iba a morir, no podía recuperarme y por poco no la contaba. Es que también tengo una fuerte carga de estrés, y por momentos, ando deprimida... todo se juntó y estaba muy mal” , indicó la cantante.

Luego, precisó que recordar a su hija la hizo recuperarse. “Pensé en mi hija y saqué fuerzas de flaqueza. No me iba a dejar vencer y estoy esperando el alta del médico para ir a descansar a mi casa”, agregó Milena.

Asimismo, dijo que los problemas con Edwin Sierra continúan “porque no quiere que hagamos una sola celebración del cumpleaños de mi gordita”, expresó.

Hace unos días, Milena Zárate compartió un video en donde le contaba a sus seguidores de Instagram que estaba internada hace tres días en una clínica local.

“Hola. Hoy es el tercer día que estoy hospitalizada. No estoy bien, mi salud se ha quebrantado un poco, (los médicos) dicen muchas cosas. Estoy con un poco de fiebre ahorita, pero espero recuperarme pronto” , contó en Instagram Milena Zárate.