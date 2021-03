La cantante Milena Zárate contó que su relación con el futbolista Augusto Barreda marcha viento en popa, pues no tiene nada de tóxico porque se tienen mucho respeto y confianza, por ello, disfruta de paz y tranquilidad.

“Augusto es un chico maduro, tiene los pies bien puestos en la tierra. A mí me da mucha paz, tranquilidad y nos complementamos. La relación se basa en el respeto y la confianza, pues ninguno está para tonterías ni relaciones tóxicas. Aunque es futbolista tiene un estilo de vida diferente, pues no vive del deporte sino de su negocio, no bebe ni fuma”, comenta Milena, quien acaba de cumplir seis meses de relación con Augusto Barreda.

Además, enfatiza que ninguno se revisa el celular. “Los dos sabemos la clave del otro, pero no lo revisamos. A veces, cuando uno maneja el otro responde los mensajes, pero sin problemas, ninguno tiene algo que esconder. Además, aprendí en la vida que cuando alguien te quiere hacer daño, por más que lo vigiles las 24 horas, lo hará en tus narices… pero ahora es diferente, como dicen, después del aguacero viene el arcoiris”, añade Milena.

Sin embargo, aclara que no pone las manos al fuego por su novio. “Tampoco voy a poner las manos al fuego, nosotros estamos avanzando pasito a pasito. Además, es muy cariñoso y se lleva bien con mi hija, con mi madre y toda la familia”, dijo.

Finalmente, señala que desde hoy reabrirá su salón de belleza en Palao y sus tiendas en Gamarra. “Estamos viviendo momentos muy complicados y con mucha fe estoy reabriendo los locales, espero que todo se vaya reactivando y hay que cuidarse mucho”, agregó