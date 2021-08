Milena Zárate aseguró que es una mujer guerrera y no llorará por un hombre, pues cree en ‘los nuevos comienzos’, tras terminar su relación sentimental con el futbolista Augusto Barrera. Además, dijo que la soltería le sienta bien.

“La semana pasada todo se armó por un tema de celos, pensé que (Augusto) podría recapacitar, conversarlo, porque cuando uno planea algo con alguien no es un juego, yo ya no estoy para juegos, pero resulta que todo dio un giro y me mostró algo que no estaba lista para ver (subió a sus redes un video con otra chica). Así que me quedo con lo vivido y las cosas buenas. Soy una mujer guerrera, he aprendido mucho de mis fracasos, de mi vida, pero es algo que me ayudó a crecer y tengo un motor que es mi hija y mis sueños”, mencionó la colombiana.

“De ahora en adelante solo quiero enfocarme en mi carrera, en mis metas. Soy un ser humano y duele, pero es un proceso que tengo que pasar. Mujeres, por un hombre no se llora ni se acaba la vida, al contrario, como dice Karol G: ‘Yo no creo en los finales felices, pero sí en los nuevos comienzos’ y este es un nuevo comienzo para mí”, agregó.

Al terminar su presentación, Milena aseguró que está enfocada en ‘Reinas del show’, donde fue sentenciada.

“Estoy feliz, creo que me cae bien la soltería, ja, ja, ja. Te puedo decir que me siento más fuerte, es inevitable quebrarme por cosas que han pasado, porque tengo muchos sentimientos a flor de piel, pero estoy bien”, añadió.

Asimismo, reveló que no se deprimirá luego de ver a su ex acompañado de otra mujer en sus redes sociales.

“Al contrario, en las adversidades hay que sacar lo mejor, más garra y fortaleza. Cuando tenemos hijos no tenemos el tiempo para malgastar en tristeza”, finalizó.