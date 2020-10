Milena Zárate bautizó como la nueva ‘mortificada’ a Milagros de la Cruz, expareja de su novio Augusto Barrera, y recalcó que su relación con el futbolista no se ha visto afectada por las declaraciones de la joven, quien hasta afirmó que la ‘colocha’ lució una casaca que era de ella.

Milena, ¿tu relación con Augusto va bien?

Claro. Su pasado es su pasado.

Parece que la chica se molestó…

Sí pues, otra ‘mortificada’... pero igual tiene que ‘ponerle su parche’ porque no puedes lanzar acusaciones sin pruebas, no puedes andar por la vida dañando la de otros.

¿Lo dices por la carta notarial que le envió Augusto?

Exacto.

¿Y qué te ha dicho tu novio sobre la casaca que era de la ex?

No es de ella, se la puso para tomarse una foto. Augusto compró esa casaca en Panamá.

Entonces, ¿esto no afectó tu noviazgo?

No, lo que no fue en tu año, no tiene por qué hacerte daño. Yo fresh, vamos paso a paso y yo ando full porque este 29 inauguro mi segundo salón en la Segunda de Palao.

De otro lado, la ‘colocha’ declaró en ‘Amor y fuego’ que deberían averiguar el pasado de la chica porque “a su edad tiene más kilometraje que una mujer de 40 años”, señaló.

Sin embargo, en ‘Modo espectáculos’, la expareja de Milena dio a entender que le fue infiel con el futbolista. (C. Chévez)