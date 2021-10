La cantante Milena Zárate afirmó que fue injusta su eliminación de ‘Reinas del show’ porque Vania Bludau solo está ‘calentando el puesto’ y se siente segura por el apoyo de sus miles de seguidores.

“La verdad, ella (Vania) está en su plan de que le llega todo y no me parece justo (su eliminación) porque una se saca la mugre y ni siquiera valoran todo el trabajo”, señaló.

¿Crees que fue injusta tu eliminación?

Totalmente porque ella no solamente quedó sentenciada por el hecho de que su performance, de la semana pasada, fue pésima y se le olvidó toda la coreografía y aun así tuvo un buen puntaje. Sin embargo, yo también quedé sentenciada y nunca lo entendí. No me pareció justo porque ellos saben (el jurado) que pasé a sentencia injustamente y cuando tenía la oportunidad de continuar y seguir no me la dan. Encima salvan a una persona que realmente le llega todo lo que está pasando, a mí no.

El jurado tenía el comodín, ¿porque no lo usaron contigo?

La verdad, es que no sé qué pasó. Yo pensé que me iban a salvar, pero me di con la sorpresa que no.

Sientes que en esta temporada de ‘Reinas del show’ no has llegado al nivel de la anterior, donde fuiste finalista.

Yo siento que sí he hecho un buen trabajo. Obviamente no tengo la preparación de algunas de las chicas que están ahí, pero tengo todas las ganas, la actitud, la disposición. Prueba de ello ha sido el crecimiento que he tenido durante este tiempo.

Ahora Vania está sentenciada con Brenda, crees que debería irse...

Brenda se saca la mugre y Vania está calentando el puesto.

¿No está al nivel de las demás participantes?

Mira puedes no tener el nivel, pero tienes la actitud, la fuerza, la convicción de lo que estás haciendo y realmente a Vania le llega todo. No lo digo yo, lo dice ella misma, prueba de ello es la actitud que tiene fuera y dentro (del programa).

Yolanda tampoco está al nivel, pero le mete todas las ganas.

Claro, Yolanda no tiene toda la preparación. Creo que de todas las que están en ‘Reinas del show’ es la que más bajo nivel tiene, sin embargo tiene mucho más fuerza de cualquiera de las que está ahí.

Tus seguidores te han apoyado.

Si vieras los comentarios que hay en la misma página del programa, en mi foto, están que se quejan porque dicen que no es justo que una persona que se esfuerza tanto termine saliendo y le den la oportunidad a alguien que no se la merece y tampoco le importa.

Ahora vas a continuar con la música.

Ya empiezo mi gira. Estamos vendiendo lo que son los shows a nivel nacional. Además, el 15 de octubre se estrena aquí en Perú mi película ‘Condenado el precio de la venganza’, por cineaparte.com y por Amazon Prime video este 2022.

¿Es una película de terror?

Sí, me tocó un personaje bastante siniestro. Estoy compartiendo roles con Gerardo Zamora, que ahora está grabando ‘La Reina del Sur’ y es un placer y honor hacer cosas con personajes tan importantes y que me hayan dado la oportunidad porque, prácticamente, es mi lanzamiento y mi primer protagónico. Esperemos que los resultados sean positivos.