Milena Zárate contó que Yuri Hernández la invitó a participar en la fiesta del ‘Hotel Rojo’ en Punta Negra, donde detuvieron a 124 presuntos criminales, pero no asistió porque prefirió quedarse en casa con su menor hija.

“Estamos en una época bastante complicada. La gente que tiene el poder de controlar esto (la delincuencia) debería poner un alto”, sostuvo la colombiana.

¿Eres cercana a Yuri?

Somos conocidas. Ella estuvo en la inauguración de mi local y, a veces, me ha invitado a sus eventos. Me parece muy extraño lo que le pasó, creo que estuvo en el momento y lugar equivocados. Ella me invitó a ese evento (en el ‘Hotel Rojo), imagínate si hubiera estado allí, estaría detenida, presa, acusada.

¿Te dijo qué clase de fiesta iba a desarrollarse?

No. Solo me dijo que estaban haciendo una fiesta en la playa y si quería ir me daba entradas. Me mandó su ‘flyer’ y para recibir entradas debería apoyar con la publicidad en redes sociales. No le tomé atención porque no soy de salir, prefiero quedarme en casa con mi gorda.

¿A qué se dedica Yuri?

Invita a los artistas a los eventos y ellos le hacen publicidad. Imagino que ella estuvo haciendo marketing de ese evento sin saber qué había detrás.

(Deyanira Bautista)