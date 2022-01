La actriz Milene Vásquez, quien da vida a ‘Fernanda’ en la serie ‘Maricucha’, afirma que se divierte mucho con su personaje y que es una responsabilidad hacer un producto de calidad y llevar alegría a los hogares peruanos en momentos tan complicados.

“Nosotros estamos muy sorprendidos y contentos por el éxito de ‘Maricucha’. Se ha hecho un elenco bien bonito, nos divertimos dentro y fuera (de cámaras) y a la vez sentimos la gran responsabilidad de que el trabajo sea de calidad y que todas las noches la familia se pueda juntar a vernos, tanto grandes como niños, en un momento tan desafiante como el que estamos pasando porque el ómicron todavía no se va”, señaló.

‘Fernanda’ es una villana con toques cómicos.

Fernanda es una mujer empoderada, soltera, es hasta cierto punto muy práctica y fría. Ha decidido no enamorarse por eso contrata los servicios de chicos guapos, en ese sentido es moderna. Ahora entre ‘bambalinas’ me divierte un montón porque es irónica, tiene estos comentarios tan ácidos, para mí es una catarsis poder hacerlos porque comúnmente en la vida no nos comportamos así.

Esta interacción que tiene con su hermana ‘Teté' (Ximena Díaz) es muy divertida.

Sí, es como cómico, como de dibujo animado. ‘Teté' es una volada, vive en Júpiter, además siempre se acuerda de cosas de su infancia y me culpa. Es como la hermana mayor que disfruta haciendo llorar a la chiquita, la misma dinámica que teníamos de niña la tenemos ahora de mujeres adultas. Sin embargo, a pesar de sus diferencias siempre están juntas. ‘Teté' es más inocente y ‘Fernanda’ la protege. Los vínculos de ellos son pintorescos porque a Gianluca (Laszlo Kovacs) su cuñado, lo trata de parásito, de vago pero tienen momentos que están confabulando contra ‘Maricucha’.

En la calle ya te gritan ‘Fernanda’...

Sí claro, en todas partes me dice: ‘Hey Maricucha’, ‘Fernanda’. Esa es la magia de la televisión, que la respuesta es inmediata. Cuando algo en televisión funciona, al toque lo mides por la respuesta de la gente en la calle, es un termómetro infalible, así que eso es buenísimo y estamos realmente muy contentos.

Esta es la primera producción que haces post-pandemia.

Antes de la pandemia con ProTV hice ‘Te volveré a encontrar’, así que esta es mi primera producción post- pandemia y la estamos llevando bastante bien, con nuestras pruebas semanales, con todos los cuidados en el set.

Es todo un cambio...

Sí, totalmente. El equipo técnico durante todas las horas que grabamos está con las mascarillas puestas, solo los actores al momento de grabar tenemos permiso de quitárnosla. Hay una persona en rodaje con alcohol y mascarillas para dártelas si las pierdes y, bueno, la idea es que nos cuidemos todos, creo que es la única forma de que la máquina de la ficción en el país siga avanzando.

