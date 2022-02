Milene Vásquez, la malvada ‘Fernanda’ de ‘Maricucha’: “Soy ama de casa, esposa y mamá”

Todas las noches, la malvada ‘Fernanda’ provoca comentarios adversos en los hogares. La llaman ‘cruel’, ‘odiosa’ y más adjetivos parecidos. Ella ‘ingresa’ cada noche a nuestras casas y los seguidores de ‘Maricucha’ no la pueden ver. Pero cuando se apagan las luces y cámaras, Milene Vásquez es buena onda, divertida, graciosa y nada que ver con el personaje que encarna en la telenovela más vista del país. Prepárense, que de antipática solo tiene el papel.

¿Activa en redes sociales?

Soy floja para eso.

Ahora casi todos se expresan por allí...

Cada vez me estoy amistando más.

¿Cuántos seguidores tienes?

Por la novela subieron varios miles.

¿Recomiendas productos?

Me han llamado para publicitar.

¿Aceptaste?

Tengo que evaluar, de repente sí. No le he puesto muchas pilas.

Hablando de ingresos, ¿sabes que bajó el precio del pollo?

La subida o bajada de los precios es algo que se conversa siempre en la casa, como en cualquier hogar.

¿Vas al mercado?

Claro, no olvides que soy ama de casa, esposa y mamá.

¿Es cierto que los hombres no saben comprar?

He tirado la toalla en armar la lista, nunca traen lo que yo quiero.

La actriz Milene Vásquez cuenta que se divierte mucho con su personaje de Fernanda en 'Maricucha'

¿Entonces?

Mejor compro yo.

¿Los varones gastan más?

Son más prácticos. Si pido un detergente y no hay, compran otro. Probablemente yo iría a buscarlo a otro mercado.

¿Cocinas bien?

No soy buena, pero no lo pongas, ja, ja, ja.

¿Qué prefieres?

Limpiar.

¿Lavar platos?

Me ofrezco para eso.

¿Algo más?

Barro, trapeo, te dejo todo como un anís.

Te olvidaste del planchado...

Cada vez se usan menos cosas para planchar.

¿Algo que no harías en la vida cotidiana?

No podría estar pensando cada día en qué plato voy a preparar.

¿Una costumbre?

Voy en mi carro con la música a todo volumen.

¿Qué escuchas?

Depende del día. Hay veces que estás más melancólica o más ‘pilas’.

¿Bailas?

Me encanta.

¿Discotequera?

En mi época de soltera he ido a varias.

Vas con tu pareja a una reunión de amigos, ¿solo debe bailar contigo?

No hay problema que baile con alguien, para eso todos nos conocemos.

Laszlo Kovacs dice que la serie llega en un buen momento porque el televidente necesita reírse y a sus 43 años jura que no se hizo ningún retoquito.

¿Y si es un local público?

Lo hago solo con él, no voy a bailar con un desconocido.

En esta sociedad machista cuando estás manejando ya te gritaron: ‘¡Mujer tenías que ser!’...

Sí y respondo: ‘Y tú hombre...’.

¿Has subido al tren eléctrico?

Sí, noto que me miran un rato, te sonríen. Generas curiosidad en ellos.

¿Se animan a pasarte la voz?

Cuando se abre la puerta y vas a bajar recién gritan tu nombre o el de tu personaje.

Como casi todas las mujeres, ¿demoras una tarde para comprar tu ropa?

Entro y pido al ojo. Me da flojera probarme, pregunto si puedo cambiarlo si no es de mi talla y me voy.

¿En el banco haces ‘cola’?

Me reconocen, pero generalmente trato de respetar el orden. Eso de que pasa tú primero porque sales en la ‘tele’ no me parece justo.

Con el éxito alcanzado, ¿se siente la presión en la calle?

Tuve miedo, dije voy a salir y me van a tirar tomates.

¿Fue al revés?

En supermercados y bancos recibo cariño.

¿Lo más duro que te han dicho?

‘¡No le hagas la vida imposible a Maricucha!’.

¿Qué es lo bueno de ser ‘la mala’?

Nunca se llora.

Un gran abrazo y felicitaciones por el nuevo éxito alcanzado...

Muchas gracias a ustedes y al diario por esta entrevista.

Empleando la sinceridad como respuesta, la actriz responde a una manera de ser: la que eligió para transitar por este camino de la vida. Milene Vásquez, en su pensamiento, coincide con la escritora uruguaya Cecilia Curbelo cuando afirma: ‘Mientras más sencilla y humilde, más atractiva eres para las personas que valen la pena’.