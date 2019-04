Acusan de robo de celulares a mamá de Milett Figueroa y ella se defiende

La modelo Milett Figueroa vuelve a dar que hablar, porque su madre Martha Valcárcel fue acusada de robo por el joven Paolo Rodrigo Bendezú.



“Trabajo como courier, fui a su casa a dejar un pedido, le pedí su tarjeta y la señora me dijo que no tenía saldo. Ofreció pagarme con la tarjeta de su hija, empecé a grabar y salió la señorita Milett Figueroa, quien me arranchó el celular (por grabar)”, precisó Bendezú.



En tanto, la madre de Milett Figueroa contó que el joven la estaba ‘difamando y calumniando’ y pidió que no involucren a su hija en la mencionada ocurrencia.



“Me indigna que mienta, lo hace porque mi hija es conocida y no tiene nada que ver. El joven grabó con su celular sin tener ningún permiso, pese a que estaba en una propiedad privada”, mencionó.