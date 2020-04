La modelo y actriz Milett Figueroa contó que está soltera y resaltó que ahora tiene mucho más cuidado con la gente con quien se relaciona.

“El amor está en todas partes y no se puede ocultar. Ahora estoy soltera. Siempre trato de ir con calma y conocer bien a las personas porque no todo el mundo se acerca con buenas intenciones. Hay que tener cuidado, no con el amor sino a quién le abres tu corazón”, precisó Milett Figueroa a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, Milett Figueroa sostuvo un sonado romance con el coreógrafo Patricio ‘Pato’ Quiñones, amor que surgió cuando participaban en la pista de baile de ‘El gran show’.

Su relación se notaba estable, pero el poco tiempo que tenían para compartir hizo que se distanciaran.

“Nadie le pertenece a otro. Si en algún momento terminan juntos, será… si no, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, dijo en su momento ‘Milechi’ sobre el final de su romance con Quiñones.

Luego de esa separación, Milett Figueroa se dedicó a consolidar su carrera como actriz y tuvo una destacada participación en ‘De vuelta al barrio’ y en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’ donde interpretó a ‘La brasileña’.

De otro lado, contó que se ha dedicado a componer canciones y no descartó la posibilidad de lanzarse como solista más adelante.

“He estado en muchos descubrimientos a nivel artístico. Estuve preparándome y escribiendo mucho también, porque cuando uno escribe se da cuenta de lo que quiere y siente. Estuve en una etapa bien bonita de creación musical con algunos productores colombianos, viajé a Miami y conocí un poco la industria musical. ¿Si me lanzaría como cantante urbana? Me gustan mucho las baladas y el pop urbano. El musical ‘Pantaleón’ hizo que me diera cuenta de que me gustaba mucho cantar frente al público”, expresó Milett Figueroa.

