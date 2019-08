Milett Figueroa y Angie Jibaja tomarían acciones legales contra Greg Michel por declaraciones en El Valor de la Verdad

Claudia Ramírez desmintió al modelo belga Greg Michel, quien durante su participación en ‘El valor de la verdad’ aseguró que la colombiana le fue infiel a George Forsyth con él, en la época que mantuvo un romance con el alcalde victoriano.



“Yo ando con mi conciencia tranquila y en otro capítulo de mi vida. Si hay gente a la que le gusta ganarse la vida diciendo mentiras e inventando calumnias, hay que dejarlos. La vida sola se encarga de ellos. El programa no lo vi, me lo contaron, pero voy a verlo con un abogado y si puedo demandar, lo haré”, enfatizó la ‘colocha’.



De igual manera, la actriz y cantante Flavia Laos también lo desmintió y, a través de su cuenta de Instagram, precisó que las preguntas que le hicieron a Greg Michel fueron planteadas de manera tendenciosa, buscando distorsionar los hechos.



“La pregunta está mal formulada, yo no estaba con nadie en esa época. Estaba soltera, no pasó absolutamente nada y si hubiera pasado, tampoco le hacía daño a nadie. ‘Pato’ (Parodi) y yo empezamos a salir como por la quincena de agosto”, aseguró Flavia Laos en su red social.



EN PROBLEMAS

​

Asimismo, el amigo personal de Angie Jibaja y Milett Figueroa, Giancarlo Cossío, adelantó que la ‘Chica de los tatuajes’ y ‘Milechi’ emprenderán acciones legales si el belga no se retracta, pues Greg Michel aseguró que Milett se le insinuó cuando tenía pareja y que tuvo intimidad con la Jibaja.



“Milett le va a mandar una carta notarial para que se retracte de las falsedades que ha dicho, porque está manchando su imagen. Igual Angie, me ha dicho que va a tomar cartas en el asunto”, aseguró Cossío.



Sin embargo, los problemas para Greg Michel todavía serían mayores, pues -entre cosas- afirmó en el programa de Beto Ortiz que Doménica Delgado le fue infiel a él con Antonio Pavón, que salió con Fiorella Cayo mientras mantenía un romance con Miguel Arce y que Sebastián Lizarzaburu le confesó que Andrea San Martín le fue infiel con el español Bruno Agostini.



(Frank López)