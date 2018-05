Milett Figueroa: 'Cacho' indica que 'Milechi' impacta y deslumbra en el escenario [VIDEO y FOTOS]

El maquillador Carlos Cacho respaldó la presencia de Milett Figueroa en el reality ‘El artista del año’, porque es ‘una mujer que brilla con luz propia’, a pesar de las críticas.



“Se pueden decir muchas cosas sobre ella, que no canta, que desafina, pero hay algo que no se puede negar... Milett es impactante, deslumbra cuando entra al escenario, brilla con luz propia y capta la atención de la gente. Es perfecta para el negocio de la pantalla”, dijo Cacho.



Además, añadió: “Hay mucha gente que ha hecho fama y fortuna sin cantar muy bien y ejemplos hay muchos. No solo hay que cantar, sino encantar. Ella no se va a ganar un Grammy, pero está consiguiendo un espacio en el show business”.



Por otro lado, indicó que el actual jurado está bien conformado, pero espera que califique de manera más justa. (E. Castillo)



Milett Figueroa