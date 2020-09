Milett Figueroa avisó a sus seguidores en Instagram que están utilizando su imagen para una modalidad de estafa. En la red social han creado un perfil falso con el fin de vender productos de empresas de dudosa procedencia utilizando el rostro de la modelo.

La actriz de ‘Pantaleón y la visitadores’ aclaró que ella no ofrece nada, después que varios usuarios le llamaran la atención por haber sido timados tras supuestamente haber promocionado ciertos productos.

“Quiero hacer pública una denuncia para proteger a mis seguidores y mi imagen. Mi nombre y mis fotos están siendo utilizados para estafar a gente que cree que esta cuenta es mía ofreciéndoles productos y cobrando por publicidad”, escribió Milett Figueroa.

En esa misma línea, la influencer comentó que sus redes sociales están verificadas, por lo que pidió a sus seguidores que no sigan cuentas alternas.

“Hace un buen tiempo vengo comunicándoles que todas mis cuentas están verificadas, no tengo cuentas alternas. Me da mucho coraje tener que recibir noticias de gente que está siendo estafada a pesar de que yo avisé de antemano que esa cuenta no es mía”, indicó.

Finalmente, Milett Figueroa pidió a los usuarios en Instagram que denuncien la cuenta que tiene un poco más de 175 mil seguidores.

“Tengan en cuenta que, si cambia de usuario, tiene esta cantidad de seguidores y mis fotos. Sigamos denunciando y que no siga estafando a más personas”, concluyó la modelo que en su cuenta de Instagram donde tiene más de 3 millones de seguidores.

Milett Figueroa pidió a sus seguidores que denuncien las cuentas falsas. (Instagram)