Milett Figueroa: ¿Futbolista recuperó reloj que olvidó en casa de modelo? Foto abre sospechas [VIDEO]

El futbolista Diego Geminez quiere seguir dando que hablar. El volante publicó una sugerente foto en Instagram donde sólo aparece un reloj. Como se recuerda, se rumoreó que el deportista había olvidado este accesorio en casa de la modeloMilett Figueroa, cuando ella aún mantenía una relación con el bailarín Patricio Quiñones.



Diego Geminez acompaña la foto con una provocadora frase: "Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades". El futbolista sabe su negocio así que decidió ocultar las comentarios de la publicación, probablemente para que los fans de la modelo Milett Figueroa no lo insulten.



Tras el rompimiento de la relación de Milett Figueroa y el bailarina Patricio Quiñones, el Zorro Zupe especuló que la modelo le habría sido infiel al bailarín mientras él se encontraba de viaje. El panelista de Espectáculos relacionó directamente a la novel actriz con el fubolista Diego Geminez.



El bailarín tuvo que salir a los medios a aclarar esta problemática. Patricio Quiñones indicó que habló con el futbolista y que sabía que el deportista salió a bailar a una discoteca con Milett Figueroa. "La salida fue en grupo, no entiendo porque siguen las especulaciones", expresó el joven en una entrevista a "Amor, amor, amor".



Es por lo menos curioso que Diego Géminez publique esta foto cuando los rumores que había sido la manzana de la discordia entre la relación de Milett Figueroa y Patricio Quiñones han disminuido. Quizás, el futolista quiere volver a ser invitado a un programa de Espectáculos. Desde acá le deseamos suerte :D





Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades 👌🏿🙏🏻 #audemarspiguet Una publicación compartida de Diego Geminez ⚽️❤ (@diegogeminez) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 5:06 PDT