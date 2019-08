Milett Figueroa envió carta notarial a Greg Michel para que se rectifique por hablar sobre ella en El Valor de la Verdad

Milett Figueroa envió una carta notarial a Greg Michel para que se rectifique y pida disculpas públicas por sus declaraciones sobre ella en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

Durante la participación de Greg Michel en El Valor de la Verdad, el belga sostuvo que Milett Figueroa se le insinuó en una discoteca cuando la actriz de la obra teatral 'Pantaleón y las visitadoras' tenía pareja.

"¿Se te insinuó Milett Figueroa estando con su pareja?”, fue la décima interrogante a Greg Michel en El Valor de la Verdad.

Greg Michel respondió la pregunta, siendo verdadera, según el polígrafo de El Valor de la Verdad: "Me avanzó un poquito. Ahí yo dije, put.. huev..., no sabía que le gustaba (...) Llego de la discoteca con una chica que no era del grupo y estaba desesperado por entrar (a la casa de playa) y llega Millet (Figueroa) y me dice 'qué haces con esa'. No le gustó mucho la chica", comentó el modelo europeo radicado en Lima.

En la carta notarial enviada a Greg Michel, Milett Figueroa exigió que se "retracte y ofrezca disculpas (...) en un plazo no mayor a 72 horas (...): caso contrario me veré obligada a recurrir a instancias judiciales pertinentes, en salvaguarda de mi honor y reputación".

Después de la participación de Greg Michel en El Valor de la Verdad, Milett Figueroa envió un mensaje al programa, indicando que el programa "genera contenido con mi nombre y de la manera más denigrante".

"Señores de El Valor de la Verdad, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie", manifestó Milett Figueroa.



"No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!", agregó Milett Figueroa.

Pese a que Greg Michel mencionó no temer a las demandas de Flavia Laos, Claudia Ramírez y Milett Figueroa, y que no descartó la posibilidad de volver a sentarse en el sillón rojo, ahora deberá afrontar la primera carta notarial de 'Milechi' y no sería la última.