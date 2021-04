Desde hace unas semanas, Milett Figueroa venía siendo acusada por la exesposa de César Acuña Junior, Bertha Cabrera, de haberse hospedado en el mismo departamento que ella ocupó con su hija en Miami pues todo parecía indicar que la modelo mantendría una relación clandestina con el político.

Pese a que indicó que estaba soltera actualmente, la modelo decidió expresarse sobre las especulaciones y acusaciones que la señalan como la ‘amante’ de Cesar Acuña Junior.

“Voy a aclarar algo y va a ser la primera y última vez, me basta con que yo sepa que no le hago daño a nadie y menos podría ser la amante de nadie. Yo puedo tener los amigos que yo quiera, soy una persona soltera y por lo tanto no tendría que dar explicaciones”, escribió Millet Figueroa.

Asimismo, Milett Figueroa indicó que se siente cansada de las especulaciones y de que quieran ensuciar su nombre en cada proyecto que emprende.

“He salido adelante a pesar de tanto daño que intentan hacerme, eso sí habla de quienes son ustedes. El que me conoce sabe perfectamente como soy y a que me dedico y si elegí el camino más difícil es porque se que con esfuerzo todo se logra”, agregó la modelo.