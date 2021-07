Tras su participación como jurado en “El Artista del Año”, la destacada actriz, productora y maestra de música, Denisse Dibós, guarda gratas experiencias del programa de baile y canto. Contra lo que muchos puedan pensar, la experimentada artista revela que una de las participantes que la sorprendió fue Milett Figueroa, de quien opina tiene mucho talento por explotar.

“Es una chica que tiene mucha confianza en sí misma, sin embargo, ella está en ese proceso de convertirse en una gran artista, le tengo mucha fe. El show quizá no era lo ideal para ella, porque se trabaja bajo mucha presión, pero estoy segura que tiene un gran futuro”, refiere.

Dibós, una productora con buen ojo para descubrir talentos para sus musicales, considera que Figueroa puede dar para proyectos ambiciosos. “Yo busco alguien completo que me pueda dar el artista 360, que pueda bailar cuando hay una coreografía, que pueda cantar cuando hay una canción, una Milett está perfecta. No será la cantante que va a grabar discos, y está bien que así sea. Cada artista va por un camino diferente”, dijo.

La directora de la Asociación Cultural Preludio, ante la crisis, tuvo que reinventarse para que su emprendimiento no sucumbiera. “Estoy muy contenta, eso de reinventarnos nos ha dado muchas cosas bonitas, no todo ha sido pena. Obviamente extraño las actividades presenciales, pero hemos formado una escuela de talleres bien bacán se llama Apasionados Preludio y la verdad es que los chicos han estado increíbles”.

“Mi lucha es la de seguir haciendo cultura, yo sueño con que a finales de año estemos todos vacunados y que pueda regresar con Preludio al teatro Municipal con un gran musical. Para mí no hay duda alguna, yo moriré aquí en mi ley, aquí me quedo, no tengo otro pasaporte, por más gringuita que me vean”, concluye.