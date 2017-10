Jazmín Pinedo revela todo esto sobre la participación de Milett Figueroa en Esto Es Guerra [VIDEO]

El paso de Milett Figueroa por Esto Es Guerra no pasó desapercibido. La modelo estuvo envuelta en una serie de polémicas durante su participación del reality de competencia por su relación de compañerismo con los demás participantes.

El escándalo más sonado fue el de Guty Carrera. Milett Figueroa reveló que el 'Potro' le enviaba fotografías desnudo cuando él aún era pareja de Melissa Loza. Incluso, se especuló que algo sí había pasado entre ellos pero nunca se confirmó ese rumor.

Tiempo después, se reveló un audio en donde se escuchaba a Melissa Loza hablar sobre Milett Figueroa. Según la 'Diosa', la entonces modelo le coqueteaba a Guty Carrera con poses sexys. Por ese motivo, nunca mantuvo una buena relación con ella.

Pero este solo es uno de los enfrentamientos que mantuvo Milett Figueroa durante su paso por Esto Es Guerra. Mucho se especuló sobre un affaire entre la modelo y Nicola Porcella. Aunque ninguno de los dos quiso negar o confirmar el rumor, Angie Arizaga sería otra de las chicas que no 'toleran' a la Miss Supertalent of The World.

Melissa Loza le lanzó indirectas a Milett Figueroa en 'Esto es Guerra'.

Ahora, Jazmín Pinedo, conductora de 'Espectáculos' habló sobre el paso de Milett Figueroa por Esto Es Guerra. Según contó la 'chinita', cuando la ahora actriz fue llamada para participar del reality de competencia, la mayoría de chicas del programa mostró su rechazo ante el nuevo 'jale'.

"Cuando yo llegaba a ese reality, de las... no recuerdo cuántas mujeres había, pongan que 20, 18 no querían que ella esté ahí. Yo he estado en reuniones donde las chicas decían: ¡¿pero por qué?!", contó Jazmín Pinedo.

La situación era tan tensa entre Milett Figueroa y sus compañeras que, según el Zorro Zupe, la modelo tenía que cambiarse de ropa en el baño y no en los camerinos asignados para los participantes de Esto Es Guerra.

Milett Figueroa y Esto Es Guerra

"Era tanto el tema que ella se tenía que cambiar en el baño, no en el camerino", dijo el Zorro Zupe en 'Espectáculos'. Como se sabe, años después Milett Figueroa retornó al programa como jurado de un reality de baile. Sin embargo, su participación no tuvo un buen final.

Michelle Soifer terminó por criticar su trabajo como jurado. Incluso, manifestó que ella no tenía por qué calificar el baile de los demás. Por ese motivo, y tras la difusión de un audio de la mamá de Milett Figueroa insultando a 'Michi', la modelo tuvo que dar un paso al costado.

Michelle Soifer no suelta a Milett Figueroa y le da donde más le duele

