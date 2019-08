Milett Figueroa: "El Valor de la Verdad genera contenido con mi nombre y de la manera más denigrante"

La actrizMilett Figueroa rompió su silencio y mostró su total rechazo hacia el programa ‘El valor de la verdad’ y para Greg Michel, quien el último sábado reveló, en el sillón rojo, que la modelo se le insinuó durante el tiempo que tenía una relación sentimental con Alexander Geks.



“Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie”, manifestó Milett Figueroa.



“No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!”, agregó.



NO TEME A DEMANDAS

​

En tanto, Greg Michel dijo que no tiene miedo, ya que Flavia Laos, Claudia Ramírez y Milett Figueroa iniciarían acciones legales en su contra.



“Mi abogado y yo hemos visto todo el programa, además tenemos las pruebas para sustentar todo. No tengo miedo y estoy súper tranquilo”, manifestó Greg Michel, quien no descartó la posibilidad de volver a sentarse en el sillón rojo.



“Hay más nombres en la lista, pero quedará guardado hasta la parte dos. ¿Si volveré a participar en ‘El valor de la verdad’? No lo descarto”, pronunció el modelo, mientras que Doménica Delgado calificó de ‘mitómano’ a Greg y negó que hayan tenido un ‘affaire’.