Milett Figueroa: Giovanna Valcárcel espera que siga preparándose para convertirse en actriz [FOTOS]

La mediática Giovanna Valcárcel comentó que no tiene problemas en trabajar con su prima Milett Figueroa , ahora que se dedicará a la actuación.



“Espero que Milett Figueroa siga estudiando y preparándose como actriz. Ya pasó lo de ‘El artista del año’, debe voltear la página y continuar su carrera. Me gustaría trabajar en ‘De vuelta al barrio’, nos podríamos encontrar, pero no tengo problemas, creo que somos profesionales”, dijo Giovanna Valcárcel .



Por otro lado, la ‘ojiverde’ apuesta por un triunfo de Perú ante Arabia Saudita por 3 a 1, con un gol de Paolo Guerrero. “Nuestro capitán hará el primer gol”, agregó Giovanna Valcárcel .