Maia Figueroa defendió a su hermana Milett, quien es acusada de serle infiel a Patricio Quiñones con el futbolista Diego Gemínez. Todo un escándalo.



“Como hermana, descarto cualquier tipo de infidelidad. Así como Patricio, ya sabía de este rumor. Cuando mi hermana me cuenta por qué no está con Patricio, las razones eran distintas”, expresó.

Asimismo, lamentó la posición del pelotero, quien no niega que haya tenido un encuentro íntimo con la modelo.



“Diego está de más. Debería regresar a Alemania, está quedando como un tonto. Si tiene algo que decir, que lo haga y de forma directa”, aseguró. (J.V)



Milett Figueroa y Diego Geminez