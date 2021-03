SIN FILTROS. Helmut Figueroa se hizo conocido en los medios por ser el representante de su hermana, la actriz Milett Figueroa, sin embargo, esta vez su presencia en programas de televisión se debe a unas polémicas declaraciones que hace en conversación con su expareja, Adela Osorio.

Adela compartió la grabación de estas llamadas con el programa Amor y Fuego. En la conversación, Helmut Figueroa se exalta porque ella le reclama por la venta de un departamento que compartieron por cerca de 8 años.

“He venido a la notaria y me he dado cuenta que ya te dieron un cheque de gerencia”, menciona Adela Osorio en la llamada. Helmut Figueroa se indigna porque afirma que están ventilando información privada.

“O sea, tú vas a la notaria y te dan información privada, ¿en que país estamos? El Perú un país de mie...Notaria de mier... Tú no tienes porque informarte de nada, voy a difamar a esa notaria por estar dando información falsa a una persona que no es la titular”, menciona el hermano de Milett Figueroa.

MILETT MOLESTA CON AMOR Y FUEGO

Milett Figueroa arremetió contra una reportera de Amor y Fuego luego que el programa difundiera unos audios donde se le escucha reconocer que su hermano Helmul habría estafado a su expareja con 11 mil soles.

Todo empezó cuando doña Martha, la mamá de la modelo, se comunicó con la periodista luego de emitido el reportaje de Willax y le pidió que no ‘metan a su hija’. “Se trata de el problema que ha tenido esa chica con Helmuy, por qué desvirtúan y meten a mi hija, a mi hija no tienen por qué meterla, ese es problema de ella con su hermano en el último de los casos”, dijo la señora.

Asimismo, aseguró que al programa no le debería importar su sus hijos se ‘estafaron, se pelearon o se insultaron’. “Lo único que pido y seguramente estás grabando... es que no se sigan mofando”, agregó la mamá de la también actriz.

Fue en ese momento que Milett Figueroa interrumpió la conversación y explotó contra la reportera. “¿Puedes dejar de molestar a mi mama? Ella es una persona mayor, sufre de la presión alta. Lo único que hacen es denigrar a las personas... Tú no tienes por qué llamar a mi mamá, que sea la última vez que te permito que tú vuelvas a acosar a mi mamá”, dijo furiosa.

LOS AUDIOS DE MILETT

La semana pasada se difundieron unos audios donde Milett Figueroa se solidariza con la expareja de su hermano Helmut, Adela Osorio, quien lo denunció por no pagarle 11 mil dólares que le prestó. La joven compartió la conversación con el programa Amor y Fuego, donde se escucha a la actriz sentirse muy decepcionada por el modus operandi de su exrepresentante.

Milechi indicó que le “rompió el corazón” darse cuenta que su hermano se aprovecho de ella cuando se desempeñaba como su representante. “Yo entré en crisis, no puede ser posible que la persona que supuestamente me amaba, me protegía como mi papá, él decía”, se escucha decir.

“¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? ¿Por qué no me ayudó a hacer eso? Él lo único que hacía era ¡evento! ¡evento! ¡evento! Y no ayudaba en mi crecimiento, por eso yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban, a él le pagaban más”, continúa Milett Figueroa en el audio.

